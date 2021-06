Olivier Véran évoque des "règles différenciées" pour le port du masque cet été

Dans un premier temps, le ministre de la Santé a rappelé que le port du masque à l'extérieur était "davantage pour protéger les autres, au cas où on serait nous-même contaminé, que pour se protéger soi-même". Mais, avec l'arrivée des vacances et de la chaleur estivale, mêlée à des voyants au vert sur le plan sanitaire, cette obligation pourrait-elle être allégée ? "Ce qui est sûr, c’est que jusqu’à la fin du mois de juin, on ne se pose pas la question de relâcher, au niveau national, le port du masque en extérieur. Mais ce qui est sûr aussi, c’est qu’on ne demandera pas aux Français de porter le masque à l’extérieur un jour de plus que ce qui sera nécessaire", a déclaré Olivier Véran.

La question du port du masque à l'extérieur "se reposera pour l'été", a également assuré le ministre. Et d'ajouter : "On aura alors un discours plus général sur le port du masque en extérieur" et qu'il pourrait "y avoir des règles différenciées". Ces derniers propos pourraient notamment s'appliquer en fonction de l'endroit où vous vous situez. "Si vous êtes seul ou quelques-uns dans un très grand espace, très aéré comme une plage, une montagne, une forêt, un parc, une rue déserte, là on doit pouvoir être rapidement amené à revenir sur l'obligation du port du masque dans cette situation", a-t-il précisé.