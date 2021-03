Covid-19 : pourquoi le nombre de jeunes en réanimation continue d'augmenter ?

Ils pensaient être épargnés. Pourtant, de plus en plus de jeunes sont admis en réanimation ces dernières semaines. "Les médecins ont annoncé à ma famille à plusieurs reprises que mon pronostic vital était engagé", témoigne Christophe Varin, 34 ans, au micro de TF1.

Du côté des soignants, l'inquiétude grandit face à ce phénomène. "Au début de la seconde vague, on avait des patients plus âgés. Et là, depuis 10-15 jours, on a des patients plus jeunes", confirme la présidente de la commission médicale du centre hospitalier de la région Saint-Omer, Cécile Franck. "On a encore un patient de 40 ans qui a été admis aujourd'hui en réanimation."

Le nombre de jeunes a doublé depuis début janvier (comme l'indique notre infographie ci-dessous). Une majorité de ces jeunes présentaient des comorbidités, mais les aitres se portaient bien avant d'être touchés par le virus ou l'un de ses variants.