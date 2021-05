Covid-19 : que sait-on de la mutation E484K, soupçonnée de réduire l’efficacité des vaccins ?

Alors que chaque pays tente de vacciner le plus vite possible sa population pour éviter l'apparition de nouveaux variants et de nouvelles mutations, que sait-on vraiment de E484K ?

Avant de se combiner au variant anglais, E484K était déjà portée par des variants qui ont émergé en Afrique du Sud, puis au Brésil et au Japon, et plus récemment à New York. Des tests en laboratoire ont montré qu'elle semblait capable de diminuer la reconnaissance du virus par les anticorps, et donc sa neutralisation. "A ce titre, elle peut aider le virus à contourner la protection immunitaire conférée par une infection antérieure ou par la vaccination", expliquait en janvier le Pr François Balloux, de l'University College de Londres, cité par l'organisme britannique Science Media Centre. C'est cette perspective "d'évasion immunitaire" qui préoccupe les scientifiques, avec en ligne de mire la question de l'efficacité des vaccins.

Le 8 janvier, BioNTech et Pfizer, les fabricants du principal vaccin administré dans le monde, ont assuré que ce dernier était efficace contre la mutation N501Y, commune aux variants anglais, sud-africains et japonais. Mais leurs vérifications en laboratoire n'ont pas porté sur E484K. Le 25 janvier, Moderna a à son tour fait savoir que son vaccin était efficace contre les variants britanniques et sud-africains, sans non plus réaliser faire de vérifications en laboratoire sur la mutation E484K. Ces recherches ne suffisent donc pas à conclure que l'efficacité du vaccin sera la même contre les variants qui la portent que contre le virus classique.