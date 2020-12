Record de décès, reconfinement... comment l’Allemagne en est arrivée là ?

Les tests de dépistage ont d'autre part été disponibles très tôt, et en nombre, dans le pays, permettant de limiter sa propagation grâce à un dépistage massif de la population. Dès le début de la pandémie, l'Allemagne réalisait environ 500.000 tests par semaine . Au même moment, la France en réalisait 140.000 par semaine. Elle n'a ensuite cessé d'augmenter la masse de tests réalisés de façon hebdomadaire pour atteindre un peu plus d’un million par semaine.

Enfin, la division du pays en seize États régionaux (Länder) a permis de répondre rapidement et de façon appropriée au coronavirus. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral et les Länder sont en perpétuelles négociations, avec des réunions de coordination, une ou deux fois par mois, pilotées par Angela Merkel. Mais cette autonomie de décision a également précipité l'Allemagne dans la situation catastrophique qu'elle connaît aujourd'hui.

Angela Merkel a d'autre part toujours joué la carte de l'honnêteté et de la transparence avec la population, établissant ainsi avec elle une relation de confiance. Début novembre, sa cote de popularité atteignait ainsi 74% d’opinions favorables dans le baromètre mensuel ARD-Deutschlandtrend, soit 21 points de plus qu’en mars, au début de l’épidémie de Covid-19. Cela a notamment permis un bon respect des mesures sanitaires mises en place, ainsi que l'installation massive de la Corona Warn App – équivalent allemand de l'application Tous Anti-Covid – téléchargée un peu plus de 18 millions de fois depuis son lancement, à la mi-juin.

Alors qu'elle alertait dès le mois d'octobre sur l'aggravation de la situation dans le pays et militait pour un confinement plus strict, Angela Merkel s'est heurtée à la réticence des régions les moins touchées. "Pas d’hystérie, s’il vous plaît", avait ainsi lancé, mi-octobre, le chef de l’exécutif de la Saxe, Michael Kretschmer (CDU). Deux mois plus tard, le Länder est celui où le virus circule le plus activement dans le pays, avec une incidence de 379 cas pour 100.000 habitants, soit deux fois la moyenne nationale. Le 8 décembre, la Saxe a annoncé la fermeture des crèches, des écoles et des commerces "non essentiels" à partir du 15 décembre, et ce au moins jusqu’au 10 janvier. Si le revirement de bord est total, le temps perdu dans ce Länder, comme dans d'autres, a été gravissime pour l'Allemagne.

🔴 Des mesures trop peu restrictives ?

De plus, le pays relativement épargné jusque-là n'avait jamais jugé utile de prendre des mesures trop restrictives. Dans la rue, personne n'est par exemple obligé de porter un masque. Il n'est, depuis fin avril, qu'imposé dans les commerces ainsi que dans les transports. Lors de la première vague, les Allemands n'avaient pas été contraints de se plier à un confinement strict, comme ailleurs en Europe. Seuls les commerces "non essentiels" et les écoles avaient fermé, et aucune attestation n'était nécessaire pour sortir. "Il est important de réduire les contacts, mais nous voulons malgré cela autoriser les gens à sortir de chez eux pour faire les choses nécessaires, pour prendre l’air et pour sortir. Tout cela reste possible, à condition de le faire en famille, accompagné de ceux avec qui on vit ou, quand on habite seul, avec une autre personne", avait à l'époque assuré Angela Merkel.

Les mesures, plus légères lors de la seconde vague, sont arrivées plus tardivement en Allemagne. Fin octobre, Angela Merkel a annoncé un nouveau confinement d'une durée d'un mois. Les bars et restaurants, ainsi que les complexes culturels, sportifs et de loisirs ont été appelés à fermer. En revanche, les petits commerces ont été autorisés à rester ouverts afin de maintenir l'activité économique juste avant Noël.

Constamment cités en exemple et confiants vis-à-vis de leur gestion de crise, les Allemands ont ainsi peut-être péché par excès de confiance. En mai, la chancelière les rappelait d'ailleurs à l'ordre, s’alarmant en particulier du non-respect systématique du port du masque dans les magasins.