"Si on n’est pas raisonnable le soir de Noël et du Nouvel an, il y aura un rebond", avertit le Pr Eric Caumes

Et ce sont les fêtes de fin d’année qui concentrent toute l’attention, au vu des risques que comportent les réunions privées. De l’autre côté de l’Atlantique par exemple, chez les Américains et les Canadiens, les rassemblements familiaux à l’occasion de Thanksgiving ont bel et bien provoqué une recrudescence des contaminations. Jugeant "raisonnable" la jauge de six personnes, recommandée par le gouvernement pour Noël, Eric Caumes prévient : "Si on n’est pas raisonnable le soir de Noël et du Nouvel an, il y aura un rebond, c’est vraiment quelque chose qui nous pend au nez. C’est pour ça que je ne m’engagerai pas sur les réouvertures d’universités en janvier parce qu’on ne sait pas ce qui va résulter de ce relâchement probable au moment des fêtes de Noël et du Nouvel an". Le médecin va plus loin en estimant que ces réunions pour les fêtes pourraient "se traduire par une troisième vague avec un certain délai, mi-janvier par exemple".