Toulouse, première ville à rendre le masque obligatoire partout, Nice lui emboîte le pas

Une "mesure importante" justifiée par le préfet Etienne Guyot lors d'une conférence de presse. Accompagné du maire de Toulouse et du responsable de l'ARS Occitanie, il a expliqué que cette consigne venait du fait que nous sommes "à la veille de la fin des vacances". "Tout le monde va rentrer" et "on va avoir de nouveau un brassage très important" de population, a rappelé le préfet dans cette ville qui a été relativement peu touchée par la vague de contaminations au printemps.

Cette obligation est donc valable un mois, chaque jour de 7h du matin à 3h, pour "les personnes de plus de 11 ans qui se déplacent à l'air libre", a précisé la préfecture de Haute-Garonne. Elle concerne donc également les personnes à vélo ou à trottinette. En sont par contre exempter ceux ou celles qui se trouvent dans "une voiture à habitacle fermé", excepté évidemment pour le covoiturage. Le préfet a également précisé que les contrôles seront "adaptés" mais que les autorités allaient faire preuve de bon sens. "On ne va pas verbaliser là où peu de gens se croisent".

De son côté, le directeur de l'ARS Occitanie, Pierre Ricordeau, a tenu à appuyer la nécessité de cette consigne dans une ville où la situation est "plus inquiétante" à cause d'une circulation du Covid-19 "beaucoup plus forte que dans le reste du département". "Et elle s'est accélérée dans les derniers jours." Le seuil d'alerte de 50 pour 100.000 a ainsi été dépassé à Toulouse, selon les autorités sanitaires. Il est désormais de 64,2 pour 100.000 habitants sur cette dernière semaine. "J'approuve cette mesure, on ne pouvait pas rester sans réaction", a pour sa part déclaré le maire LR de Toulouse.