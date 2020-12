Covid-19 : ce que l'on sait sur la campagne de vaccination en France

"Je ne vous annonce pas ce matin qu’il y aura 200 000 Français vaccinés le 27 décembre", a tenu à ajouter le ministre. Pour autant, le profil type des personnes concernées est déjà sur la table. La Haute autorité de santé (HAS) a en effet rendu un avis samedi dans lequel elle affirme qu'il faudrait vacciner en priorité les personnes âgées dépendantes en EHPAD et les résidents âgés en établissement collectif. Ce secteur a payé un lourd tribut à l'épidémie, avec environ 25.000 décès, sur 59.000 recensés au total en France. "Le gros de la campagne de vaccination", pour les 7.000 Ehpad de France, démarrera plutôt "dans la deuxième semaine de janvier", a jugé sur RTL Florence Arnaiz-Maumé, du syndicat d'établissements privés Synerpa.

Au-delà des personnes âgées et résidents en EHPAD, qui est prioritaire ? La HAS estime que les personnes atteintes de trisomie 21 sont considérées comme prioritaires pour la vaccination, comme celles ayant des comorbidités à risque. En revanche, elle précise ne pas inclure à ce stade les femmes enceintes dans les populations prioritaires.

Toujours la HAS, les soins de suite et de réadaptation ne sont pas concernés dans cette phase 1 de la campagne de vaccination. Pas plus que les personnes en situation de handicap hébergés dans des établissements, et ne présentant pas de comorbidité ou d'âge élevé augmentant le risque de forme grave de la maladie. Quid de ceux ayant déjà eu la maladie ? Selon la Haute Autorité, le "constat scientifique" est "qu'à ce jour les données ne permettent pas de savoir s'il y a un bénéfice à vacciner les personnes qui ont déjà été infectées par le SARS-CoV-2".

Côté calendrier, le gouvernement l'assure : des mois seront nécessaires. Matignon espère "vacciner des personnes vulnérables, les personnes âgées qui ne sont pas en Ephad ou les personnes qui ont des comorbidités", soit "autour de 15 millions de nos concitoyens", dès le début du mois de février. Les populations non prioritaires, elles, attendront "la fin du printemps" selon Jean Castex, le Premier ministre, pour commencer à bénéficier du vaccin miracle.