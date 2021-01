Covid-19 : comment la France compte-t-elle accélérer la campagne de vaccination ?

À peine démarrée, et déjà sous le feu des critiques. La campagne de vaccination, qui a débuté le 27 décembre en France, ne suscite pas l’enthousiasme des professionnels de santé, qui déplorent "un fiasco" face à une organisation inadaptée. Dès lors, "la campagne de vaccination va bientôt prendre de l’ampleur", promet le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, dans un tweet publié le 31 décembre, quelques heures avant les vœux d’Emmanuel Macron, au cours desquels le chef de l'État a indiqué qu’il ne "laisserait pas une lenteur injustifiée s’installer".

Début décembre, le Premier ministre Jean Castex avait pourtant indiqué qu’environ "un million de personnes" seraient vaccinées en janvier, "ce qui correspond aux quantités de vaccins qui nous seront livrées au cours du premier mois". Or, toujours selon CovidTracker , "il faudrait vacciner 32.247 personnes chaque jour entre aujourd’hui et le 31 janvier" pour parvenir à cet objectif. Pour y arriver, la France va donc accélérer.

Tout d’abord, dès ce lundi 4 janvier, le calendrier de vaccination va être modifié. "Les soignants de 50 ans et plus qui le souhaitent pourront se faire vacciner dans les centres disposant déjà de vaccins", promet Olivier Véran. Selon le calendrier initial, les professionnels de santé de plus de 50 ans n’auraient pu recevoir leur première injection qu’à partir de février, au mieux. En ce sens, le ministre indique ce samedi avoir "demandé aux hôpitaux d’ouvrir sans délai la vaccination aux professionnels de santé libéraux de plus de 50 ans".