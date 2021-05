La vaccination des 16-17 ans est "une affaire de jours", selon Alain Fischer

"Quelques uns d'entre eux, même si c'est rare, ont une forme de Covid plus sévère qui peut entraîner une hospitalisation qui dure. D'autre part on sait très bien que certains adolescents ont beaucoup souffert de cette situation de confinement, de difficultés dans leur vie d'étude ou d'apprentissage. En particulier ceux qui sont dans les conditions sociales les plus difficiles", explique le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Et d'ajouter : "Il faut sortir de cela, et l'une des composantes majeures, c'est la vaccination". Enfin, insiste-t-il, leur vaccination permettra de limiter la transmission du virus et "ils participeront donc à l'immunité de groupe".

Alors que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné vendredi son feu vert pour l'utilisation de Pfizer chez les plus de 12 ans, Alain Fischer indique que la vaccination des 12-15 ans se fera, selon lui, en fonction des doses disponibles. "On a appris qu'une étude de Pfizer sur quelques milliers d'enfants montrait une efficacité, l'EMA a donné son feu vert et le comité d'éthique a été saisi de la question de l'éthique de vacciner des enfants et j'imagine qu'il va rendre un avis très vite", rappelle-t-il en insistant sur les nombreux arguments qui plaident en faveur de cette vaccination, telle qu'elle a été entamée aux États-Unis et au Canada. "La question, c'est quand ? Et c'est plus une question pratique de disponibilité de doses et d'organisation entre l'été et la rentrée scolaire", indique-t-il. Selon lui, "on pourrait imaginer de faire intervenir des professionnels de santé dans les écoles".

Concernant les enfants plus jeunes, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale souligne l'importance d'attendre les résultats des essais cliniques en cours. "Attendons les résultats de ces études, et tout ça devrait probablement nous amener au début de l'année prochaine", dit-il.