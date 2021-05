Covid-19 : l'objectif des 20 millions de primo-vaccinés sera-t-il atteint le 15 mai ?

Une campagne de vaccination qui avance par étapes. Depuis lundi, tous les plus de 50 ans sont désormais éligibles aux vaccins contre le Covid-19. Le lendemain, tous les plus de 18 ans ont pu prendre rendez-vous si un créneau se libérait le jour-même ou le lendemain. Une manière de ne gâcher aucune dose, et d'accélérer encore un peu plus le rythme vaccinal : mardi, la France a battu son record d'injections, avec plus de 650.000 doses injectées en une journée.