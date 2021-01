Omni Calculator, ce simulateur qui estime quand vous pourrez vous faire vacciner

En cette fin janvier 2021, plus de 1,4 millions de vaccinations en France ont été enregistrées. Un rythme qui devrait néanmoins ralentir dans quelques jours dus à des retards de livraisons des laboratoires pharmaceutiques. Alors, quand est-ce que les Français peuvent espérer être vaccinés ? "On s'est dit qu'il y avait plein de gens qui devaient se poser cette question", explique Salam Moubarak, l'un des deux chercheurs qui a mis au point Omni Calculator en libre d'accès sur Internet.

Prenons ainsi l'exemple d'une Française de 25 ans, en pleine forme, qui n'est pas cas contact au Covid-19. L'outil indique, qu'au 29 janvier 2021, 19.664.000 personnes à 29.464.000 personnes doivent se faire vacciner d'abord. En cela, cette personne pourrait recevoir sa première injection entre le 7 juillet 2022 et le 26 mars 2023. Puis, elle pourrait se voir administrer la deuxième dose entre le 28 juillet 2022 et le 16 avril 2023, comme l'indique le résultat ci-dessous à l'issue du questionnaire.

Basé sur les données d'institutions statistiques et sanitaires comme la Haute Autorité de Santé (HAS), Santé Publique France (SPF), l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), le site CovidTracker, mais également sur la fréquence hebdomadaire des vaccinations et le taux d'adoption du vaccin, Omni Calculator génère des données susceptibles d'être modifiées à une date ultérieure en fonction des aléas de la crise.