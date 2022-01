Trois choses à savoir sur Novavax, le nouveau vaccin qui pourrait arriver en France en février

Le procédé est déjà connu, et utilisé par exemple dans les vaccins contre la coqueluche ou l'hépatite-B. C'est d'ailleurs cette même technologie qu'utilise le vaccin que le laboratoire français Sanofi est en train de développer , et qui pourrait arriver sur le marché au premier trimestre 2022, après deux reports .

Avantage certain du vaccin sous-unitaire de Novavax : il se conserve entre 2° et 8° Celsius, ce qui facilitera son transport et sa distribution. Les vaccins à ARN messager exigent des températures extrêmement faibles, qui nécessitent des congélateurs dont ne disposent pas, à grande échelle en tout cas, la plupart des pays à bas revenus - même si Pfizer a récemment assoupli les conditions de conservation de son vaccin. En arrivant tardivement sur le marché, les doses de Novavax risquent d'autant plus d'être excédentaires dans les pays développés, et pourraient alors être redistribuées via le système Covax.