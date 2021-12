Covid-19 : que sait-on de la durée d'immunité de la dose de rappel vaccinal ?

Toujours selon l'immunologue, la protection contre l'infection n'est que de 40 à 50% un semestre après la deuxième dose, contre 90% quelques jours après. Le rappel permet donc de revenir à ces standards, voire de les améliorer. De manière durable ? "Nous manquons par définition de données", répond le président du COSV, puisque la campagne de rappel pour les plus vulnérables n'a débuté qu'à la rentrée. "Il y aura forcément une décroissance, mais partir d'un plus haut niveau de protection est toujours mieux."

Pour l'heure, seules des observations sur les personnes vaccinées avec le rappel dès septembre sont disponibles. "À deux mois et demi de recul après cette troisième dose, la protection reste encore à un haut niveau", rassure le Pr Fischer. "La pente de décroissance et le délai de protection restent toutefois des inconnues."

Et ce ne sont pas les seules. Le variant Omicron, initialement détecté en Afrique du Sud et qui circule désormais en France, complique la tâche des autorités sanitaires. Car il pourrait en partie résister aux vaccins, avertit l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Des données préliminaires venant d'Afrique du Sud suggèrent un risque de réinfection" des personnes guéries de la maladie ou vaccinées "plus élevé avec Omicron", a prévenu mercredi l'OMS, qui attend des données plus amples pour confirmer ces conclusions.