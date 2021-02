Vers une reprise de l’épidémie en France ? Ces chiffres qui inquiètent

C'est dans les Alpes-Maritimes, où de nouvelles restrictions ont été annoncées ce lundi, que le taux d'incidence, "le plus élevé de France" (588 pour 100.000 habitants), inquiète le plus. Cet indicateur est particulièrement élevé dans la métropole niçoise, avec plus de 700 cas positifs pour 100.000 habitants, soit plus de trois fois la moyenne nationale (190). Même niveau d'inquiétude à Dunkerque, dans le Nord, où le taux d'incidence était estimé cette semaine à 658 cas pour 100 000 habitants. À l'échelle du département, cet indicateur a connu un net rebond grimpant de plus de 10% entre la semaine du 1er février et celle du 8 février pour plafonner aujourd’hui à 235 cas pour 100 000 habitants.

En Moselle, également confrontée à une flambée épidémique, le taux d'incidence est là encore particulièrement élevé, à 283 pour 100.000 habitants, contre 175 pour le Grand Est. Des chiffres proches de ceux rapportés en région francilienne, et notamment à Paris où le taux d’incidence à Paris ne cesse de grimper (256 cas pour 100 000 habitants au 18 février) ou dans le Val-d'Oise (254,7) et le Val-de-Marne (251,9). Mais aussi dans d'autres départements dont les Hautes-Alpes (250 cas pour 100 000 habitants), les Bouches-du-Rhône (346), l'Aisne (262,3), ou l'Occitanie, seul département de Haute-Garonne à afficher un taux d'incidence supérieur à 200 (209,9).