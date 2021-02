Les eaux usées sont-elles vraiment un bon indicateur de l'évolution de l'épidémie ?

À Paris, comme dans plusieurs villes de France, c'est le réseau Obépine (Observatoire épidémiologique dans les eaux usées) qui procède à l'analyse des égouts depuis le mois de mars. Une recherche "sensible" et qui permet de "quantifier" la présence du Covid-19, fait valoir Yvon Maday, membre du projet. "Cette méthode est capable de voir de très faibles niveaux de circulation du virus", assure-t-il auprès de LCI.fr, mais aussi d'observer "si ce niveau est plus élevé ou plus bas qu'auparavant". Un système d'autant plus utile qu'il concerne tout le monde. Comme nous l'explique le chercheur, le milieu d'analyse est toujours le même, le prélèvement se fait sur 24 heures, et il induit que tout le monde est testé. "Qu'il soit symptomatique, pas symptomatique; complotiste, pas complotiste : tout le monde va aux toilettes", rappelle-t-il.

Une méthode qui a permis, "dans certaines stations", d'apercevoir "très tôt" la reprise épidémique. "Bien avant qu'elle ne soit détectée via des tests positifs !". De fait, avec la période d'incubation, l'attente du résultat du test et sa remontée aux services sanitaires, dix à quatorze jours peuvent s'écouler entre la contamination de quelqu'un et sa prise en compte par l'agence sanitaire. Au contraire, le prélèvement dans les égouts donne une image de la contamination au jour-J.