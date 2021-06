Face à la menace des variants, la Haute Autorité de Santé prône une vaccination "réactive"

La Haute Autorité confirme également qu’elle considère les vaccins à ARN messager comme les plus efficaces pour lutter contre les variants sud-africains (beta), brésilien (gamma) et indien (delta). En France, on craint une flambée de cas de variant delta, beaucoup plus virulent.

Il reste pour le moment très minoritaire puisque dans son point du 18 juin, Santé publique France a estimé qu’il représentait 4,6% des nouveaux cas. Mais au Royaume-Uni ou à Moscou, il atteint jusqu'à 90% des contaminations actuelles. Ces dernières semaines, des clusters sont apparus en France dans les Landes, en Ile-de-France ou à Strasbourg, sans qu’il ne soit établi de lien direct avec la source du variant.