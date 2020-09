Face au rebond de l'épidémie à Paris, les autorités sanitaires déconseillent les rassemblements privés de plus de 10 personnes

La région parisienne sous haute surveillance. Alors que la capitale a échappé pour l'heure aux mesures restrictives annoncées cette semaine à Marseille, Bordeaux, et Nice, il s'en faut de peu. En témoigne un message d'alerte lancé vendredi matin par les autorités sanitaires.

Dans l'agglomération parisienne, où le masque est obligatoire en tout lieu, "la circulation très active du virus se traduit depuis le début du mois de septembre par une augmentation de plus en plus significative de son impact sur l'offre de soins", indiquent la préfecture de région, la préfecture de police et l'ARS dans un communiqué commun.

"Alors que les taux d’incidence et de positivité n’ont cessé d’augmenter tout au long du mois d’août et début septembre, les indicateurs qui mesurent l’activité des services de soins montrent depuis plusieurs semaines une détérioration significative de la situation", précisent les autorités. Les passages aux urgences pour suspicion de Covid ont ainsi augmenté de 88% au cours des trois dernières semaines, et les hospitalisations de 82%.