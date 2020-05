"Sans le vaccin, pas de retour à la normale", estime la ministre des Sports, Roxana Maracineanu

"Sans vaccin" contre la Covid-19, le sport ne pourra pas redémarrer comme avant. C'est ce qu'a martelé ce dimanche soir au micro de RTL la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, réaffirmant sa position sur les mesures de reprise du sport en France alors que la certitude de pouvoir développer à terme un vaccin efficace contre le Sars-CoV-2 n'est pas immédiate et que la course pour découvrir une solution s'accélère, générant espoirs nombreux et écueils proportionnels.

La ministre espère que "d'autres mesures seront annoncées le 2 juin, pour que les clubs puissent utiliser les tests pour valider l'état physique et psychologique de leurs joueurs, retravailler et rejouer en groupe". Mais, dans un contexte où plusieurs championnats en Europe ont repris ou fixé les dates de reprise, elle fait aussi montre de prudence : "Dans une période de confinement, on ne pouvait pas envisager de faire du sport comme avant. Mais tout au long de cette crise, je n'ai jamais cessé de me battre pour le sport", a-t-elle ajouté. "Il faut un certain temps pour se remettre d'un tel confinement et derrière, rejouer, retrouver les réflexes de jeux collectifs. Nous avons eu aussi des clusters en France, situation que n'ont pas connue nos voisins, notamment l'Allemagne."