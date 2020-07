Avec des voyants au rouge, la Mayenne, un département désormais sous surveillance

C’est à partir de la surveillance des indicateurs épidémiologiques que l’Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture ont été conduites à élargir le dépistage au-delà des clusters identifiés et à imposer le port du masque dans les établissements publics clos de six communes. "Depuis trois jours, nous avons réalisé 3.700 prélèvements, c’est considérable", a détaillé le préfet.

En effet, les autorités ont constaté une diffusion de l’épidémie parmi la population après avoir observé "qu’un certain nombre de cas n’était plus rattaché à des clusters", a avancé le docteur Pierre Blaise, directeur du projet régional de Santé de l’ARS. Concrètement, le virus circule plus qu’avant dans le département et n’est pas simplement cantonné aux foyers identifiés.