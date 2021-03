585.000 Français vaccinés contre le Covid-19 ce week-end, annonce Jean Castex

"Une nouvelle étape dans notre bataille contre le virus a été franchie ce week-end. Rien n'aurait été possible sans nos soignants, sapeurs-pompiers, militaires, élus, agents de l'État et des collectivités. Du fond du cœur, merci !", a salué le Premier ministre.

Grâce à l'ouverture des centres de vaccination samedi et dimanche et à la mobilisation de milliers de personnels soignants ou encore de pompiers, le Premier ministre annonce ce dimanche soir dans un tweet que 585.000 Français ont été vaccinés depuis vendredi. Dans le détail, 249.569 l'ont été vendredi, 221.212 samedi et 114.318 ce dimanche.

Le gouvernement s'est fixé pour objectif d'injecter 10 millions de premières doses à la mi-avril et 20 millions le mois suivant.

Selon Santé publique France, 3.772.579 personnes avaient reçu au moins une injection en date du 6 mars. Plus de 1.920.000 Français ont eu deux injections. Le Nord et le Pas-de-Calais sont actuellement les deux départements qui ont le plus vacciné, avec respectivement 10.975 et 8.957 doses injectées.