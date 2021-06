Covid-19 : le variant Delta désormais responsable de 30% des contaminations dans les Landes

L'"épée de Damoclès" du variant Delta serait-elle en train de nous tomber dessus ? Alors qu'Olivier Véran annonçait mardi que le variant Delta représentait "entre 2% et 4%" des cas positifs rapportés chaque jour en France, les Landes rapportent de plus en plus de cas apparentés à ce variant. Selon les autorités, il représente actuellement quelque 250 cas avérés et probables et environ 30% des contaminations au Covid-19.

"On a 114 cas avérés, c’est-à-dire séquencés et criblés, dans les Landes" et 134 cas "probables", a détaillé Didier Couteaud, délégué départemental de l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, commentant lors d'un point presse les résultats - encore partiels - du séquençage de quelque 250 tests positifs au Covid-19 effectués la semaine dernière après l'annonce de l'existence de ce variant dans ce département du sud-ouest et les premières opérations de "contact-tracing".

"On n'a qu'une partie des résultats mais dans 99% des cas, c'est bien le variant Delta qui ressort", a expliqué le responsable de l'ARS. "Le variant Delta progresse mais on est dans une baisse du nombre de cas positifs dans le département. C'est que ce variant mange les autres, entre guillemets."