Covid-19 : les prévisions inquiétantes d'une épidémiologiste pour les prochaines semaines

Malgré les efforts de nombreux pays touchés par la Covid-19, la pandémie ne cesse de progresser dans le monde. Selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, elle aurait fait dans le monde au moins 953.025 morts depuis l'apparition de la maladie fin décembre. En France, 13.215 nouveaux cas avérés sur 24h ont été dénombrés vendredi. 571 nouveaux cas sont également entrés en service de réanimation et 57 personnes sont décédées du virus. Face à l'accélération de la propagation du coronavirus dans certaines zones, plusieurs villes à l'image de Bordeaux, Marseille, Nice et Lyon ont durci les mesures sanitaires déjà existantes. Malgré cela, l'épidémiologiste Catherine Hill, invitée ce samedi sur LCI, ne partage pas une vision optimiste de la suite des événements.

Selon ses prévisions, qui reprennent les derniers chiffres d'admissions quotidiennes en réanimation, le nombre de personnes s'apprêtant à recevoir ces soins va continuer à s'accroître de façon exponentielle. "Je pense que dans 6 ou 8 semaines, on en sera revenus à 600 ou 700 admissions en réanimation par jour", affirme-t-elle. Soit tout autant qu'entre mars et avril dernier, au pic de la propagation du virus en France. "Ce sera un peu plus facile que début avril parce que ce sera beaucoup plus étalé dans tout le pays. Ça ne va pas être seulement dans le Grand Est et en Île-de-France comme c’était à l’époque, mais ça va être catastrophique", prévient l'épidémiologiste.