"Il en va de notre sécurité collective" : dans une lettre, Olivier Véran appelle les soignants à se faire vacciner

Préférant miser sur la responsabilité individuelle plutôt que sur la coercition, Olivier Véran a écrit à l’ensemble des soignants de France ce vendredi 5 janvier. Seulement 40% des personnels d’Ehpad et 30% des soignants en ville et à l’hôpital ont jusqu’ici été vaccinés depuis la fin décembre pour les premiers, le mois de janvier pour les seconds. "Cela ne suffit pas", estime le ministre pour qui il est hors de question que des milliers de doses de vaccin AstraZeneca "dorment dans les frigos" comme c’est le cas aujourd’hui, selon ses propos tenus jeudi soir en conférence de presse.

Avec ces mots, Olivier Véran, lui-même médecin de profession, souhaite rappeler aux personnels de santé l’importance de la vaccination et les inciter à sauter le pas. "Que vous soyez soignants, hospitaliers, libéraux ou du médico-social, votre vaccination constitue une priorité majeure pour le Gouvernement", écrit-il dans cette lettre rendue publique. "Votre vaccination est un gage de protection. Protection pour vous qui côtoyez au quotidien des malades, et notamment des malades du COVID qui peuvent être contaminant. C’est également une protection pour vos patients et la collectivité. Comme vous le savez, et même si les données ne sont pas stabilisées, il existe une possibilité réelle que la vaccination réduise la contagiosité."