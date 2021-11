Covid-19 : "Il est légitime de prendre des précautions" face au variant Omicron, explique le Pr Alain Fischer sur LCI

"Ce n'est pas facile de prendre des décisions dans un moment d'incertitude", a reconnu le pédiatre et professeur d'immunologie, ce lundi sur LCI, évoquant pourtant des "marqueurs biologiques" qui justifient "pleinement de faire attention" et de "prendre des mesures".

"Il y a un certain nombre d'éléments qui sont des signaux d'alerte sur le fait que ce virus pourrait être plus transmissible et être moins sensible à l'effet de la vaccination", a-t-il détaillé, considérant que "l'émergence de ce variant ne fait que justifier un peu plus l'ensemble des mesures qui viennent d'être prises en France", ces derniers jours, et "la nécessité de vacciner, de primo vacciner, d'effectuer les rappels et de respecter strictement les mesures barrières".