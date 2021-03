Plusieurs pays limitent l'usage du vaccin AstraZeneca

Décrié au moment de sa première autorisation, temporairement invalidé dans certains pays en raison d'un manque de données sur son efficacité chez les plus de 65 ans, puis finalement réhabilité, l'AstraZeneca connait de nouvelles difficultés. Le Danemark, la Norvège et l'Islande ont décidé d'en suspendre, jeudi 11 mars et jusqu'à nouvel ordre, son utilisation. L'Italie a, comme l'Autriche, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, opté pour la suspension d'un seul lot de vaccin.