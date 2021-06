Covid-19 : l’Espagne rouvre ses frontières aux touristes vaccinés

Depuis ce lundi, les frontières et les plages espagnoles s’ouvrent à toutes les personnes vaccinées du monde entier. Les Européens non vaccinés, qui avaient déjà le droit de venir pour du tourisme, mais devaient présenter u PCR négatif de moins de 72 heures, pourront désormais se contenter d’un test antigénique, beaucoup moins cher. Les bateaux de croisière peuvent aussi de nouveau accoster dans les ports ibériques.

Mais la volonté du gouvernement et des locaux ne sera peut-être pas suffisante. La ministre de la Santé Carolina Darias, a eu beau marteler que "l'Espagne est une destination sûre", le pays est toujours considéré à risque par le Royaume-Uni qui impose une quarantaine d’au moins cinq jours au retour à ses ressortissants et plusieurs tests payants. Or les Anglais sont les premiers à venir en Espagne - 18 millions en 2019 - et les plus dépensiers.

La ministre du Tourisme espagnole Maria Reyes Maroto a expliqué vendredi "ne pas comprendre la décision" du Royaume-Uni de ne pas avoir accepté de mettre dans sa "liste verte" certaines régions espagnoles touristiques comme les Baléares ou les Canaries où le taux d'incidence est plus bas. Londres ne réexaminera sa décision que dans trois semaines, de précieuses semaines perdues pour le gouvernement espagnol qui souhaite attirer 45 millions de visiteurs cette année.