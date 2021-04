L'UE appelle les 27 à "parler d'une seule voix" concernant le vaccin AstraZeneca pour ne pas nourrir la défiance

Cet avis a notamment poussé ce mercredi l'Italie à réserver le vaccin AstraZeneca aux plus de 60 ans et la Belgique aux plus de 55 ans. "Sur la base d'avis scientifiques récents, les ministres belges de la Santé ont décidé de remplacer (le vaccin) AstraZeneca par d'autres vaccins pour les personnes âgées de 18 à 55 ans ; pour les personnes de 56 ans et plus, tous les vaccins continueront d’être administrés", indique un communiqué des autorités sanitaires belges.

Quelques heures plus tôt, les autorités scientifiques britanniques avaient annoncé déconseiller l'utilisation du vaccin AstraZeneca chez les moins de 30 ans à la suite du signalement par le régulateur britannique des médicaments, de 19 décès de personnes ayant reçu ce vaccin sur un total de 79 cas de caillots sanguins identifiés.