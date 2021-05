Maladies respiratoires : des scientifiques appellent à mettre en place des normes sur la ventilation

Pour lutter contre les infections, les scientifiques mettent l'accent sur l'importance des risques liés à la ventilation dans les lieux clos. Près de 40 scientifiques du monde entier ont appelé jeudi à "un changement de paradigme" en réclamant la mise en place de normes de ventilation dans les bâtiments, dans un contexte de pandémie de Covid-19. "Au 21e siècle, nous devons établir des fondations pour nous assurer que l'air dans nos bâtiments est propre (...) comme nous l'attendons de l'eau qui sort de notre robinet", peut-on lire dans un texte publié par la prestigieuse revue Science.

Selon eux, il existe "une grande disparité" entre les normes sanitaires mises en place par les gouvernements sur la nourriture et l'eau - tests de contrôle, lois sur les eaux usées, etc. - et l'absence de règles sur les agents pathogènes transportés dans l'air. Raison avancée : leur origine est plus difficile à déterminer et leurs conséquences sur la santé, plus diffuses. Or, l'inhalation de fines particules en suspension contenant des virus est "potentiellement le mode de transmission dominant de nombreuses infections respiratoires", notent les experts.