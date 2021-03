Covid-19 : va-t-on bientôt porter un masque nasal pendant les repas ? Homme muni d'un double masque pour limiter au maximum la propagation du coronavirus. − Kena Betancur / AFP

MASQUES - Des chercheurs mexicains ont inventé un prototype de masque nasal, recouvrant le nez mais pas la bouche, avant de boire ou manger tout en protégeant son interlocuteur de ses éventuels postillons.

Un homme et une femme déjeunent en extérieur. Ils retirent leur masque avec nonchalance. Et dévoilent alors de curieux cache-nez, dissimulés sous leurs masques chirurgicaux. Comme le rapporte l’agence de presse Reuters, ce sont des chercheurs mexicains qui ont inventé ce masque nasal. Il s’attache autour des oreilles par deux élastiques comme un masque classique. Mais la ressemblance s’arrête là. Le masque nasal ne recouvre que le nez, et laisse la bouche libre de boire et manger.

Début mars déjà, un journal chinois, le China Daily, avait dévoilé un prototype similaire, utilisé par le personnel hospitalier dans la province du Hubei, première touchée par le Covid-19. Son inventeur, Jiang Jinjun, pneumologue, y déclare que "les docteurs et les infirmiers travaillent de longues heures à l’hôpital et doivent retirer leur masque pour boire ou manger. Et même s’il s’agit d’une courte durée, le risque d’infection est élevé". D’où l’idée d’un masque nasal, qui permettrait de contenir au maximum le risque d’infection même dans les moments de relâchement.

Cette invention suscite l’intérêt mais aussi le scepticisme des scientifiques qui doutent de son efficacité. Une protection nasale, en tissu filtrant ou chirurgical, peut effectivement réduire les risques de transmission car le virus se transmet notamment via les gouttelettes projetées via nos narines. Mais l’Organisation mondiale de la santé recommande vivement le port d’un masque complet, qui couvre le nez, la bouche et le menton. D’autant que les gouttelettes propageant le virus proviennent généralement de la parole ou des cris.