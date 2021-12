Pass vaccinal : quels effets chez nos voisins ?

Prenons l’exemple de l’Allemagne. Début novembre, le pays voisin est en proie à une explosion des cas sur son territoire, avec un taux d’incidence dépassant les 400 pour 100.000 habitants. Le 8 novembre, la région de la Saxe devient alors le premier territoire à appliquer la règle dite des “2G”, autorisant seulement les vaccinés et les guéris récemment du Covid-19 à accéder aux restaurants et aux lieux culturels. Dix jours plus tard, la chancelière Angela Merkel généralise le dispositif à l’ensemble des régions dès que le seuil d’hospitalisation dépasse les 3 malades pour 100.000 habitants.

À cette date, dans le pays, 46.000 cas sont détectés en moyenne sur sept jours, d’après les données d’Our World Data. Un taux atteignant les 70.000 contaminations début décembre, avant d’entamer sa chute pour tomber à 36.000 cas sur une semaine, lundi dernier.

Mais c'est sur le rythme de la vaccination que le pass vaccinal semble avoir un effet plus important. En un mois seulement, le nombre de personnes recevant une première dose a été multiplié par deux, voire par trois, passant de 50.000 début novembre à plus de 120.000 à la fin du mois. Même hausse concernant la dose de rappel : elles passent de 2.125.113 au 1er novembre à 10.680.207, 30 jours plus tard.