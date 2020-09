Polémique sur l’hydroxychloroquine : la revue The Lancet renforce son processus de validation des études

Pour les travaux utilisant de grosses bases de données, "au moins un des relecteurs (devra) connaître les détails de ces données" et être en mesure "de comprendre et commenter leur intérêt et leurs limites par rapport au sujet" de l'étude, indique The Lancet. Pour les bases de données les plus vastes, la revue aura désormais recours en plus à un "expert en ‘data science’". Pour toutes les études, The Lancet va aussi demander plus d'engagements écrits aux auteurs et que la totalité des auteurs d'une même étude engagent leur responsabilité. Par exemple, "plus d'un auteur" devra avoir eu "directement" accès aux données brutes de l'étude et les avoir "vérifiées".