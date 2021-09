Covid-19 : que sait-on du variant Mu, prédominant en Colombie ?

Mu serait-il le nouveau Delta ? Identifié pour la première fois en janvier en Colombie, le nouveau variant du coronavirus, baptisé Mu ou B.1.621, inquiète. Dans ce pays d'Amérique du Sud, il est aujourd'hui prédominant et est à l'origine de la vague la plus meurtrière de la pandémie au printemps dernier, ont indiqué jeudi les autorités sanitaires.

"Plus ou moins 60% des décès que nous avons séquencés sont de cette lignée", a expliqué sur une radio locale une responsable de l'Institut national de santé, Marcela Mercado. Les contaminations et les décès ont atteint entre avril et juin 2021 un niveau record, avec alors jusqu'à 700 décès par jour, et un système hospitalier au bord de l'effondrement.

Fin août, il a été classé comme "variant à suivre" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Voici ce que l'on sait du variant B.1.621, selon la nomenclature scientifique.