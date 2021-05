Retarder l'administration de la deuxième dose du vaccin Pfizer améliore l'immunité, selon une étude anglaise

Des données qui donnent raison à la stratégie vaccinale du gouvernement britannique ? Public Health England et l'Université de Birmingham ont démarré conjointement une étude pour établir l'efficacité de la vaccination contre le Covid-19 lorsque première et seconde doses du vaccin Pfizer/BioNtech sont injectées avec trois mois d'intervalle. Les résultats, relayés par le Guardian, sont édifiants et révèlent que le volume d'anticorps développé par l'organisme est bien plus important lorsque les deux injections sont espacées dans le temps.

Ainsi, les individus ayant reçu leur seconde dose douze semaines après la première auraient trois fois et demi plus d'anticorps que ceux l'ayant reçu après seulement trois semaines. Selon les chercheurs, la plupart des personnes pleinement vaccinées seront bien protégées quel que soit le moment choisi pour le rappel mais la réponse immunitaire serait d'autant plus forte que le délai est élargi.