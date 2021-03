Mutuelles et assurances s'engagent à rembourser des consultations de psychologues

Des sondages aux accents d’alarme, des bulletins spécifiques diffusés par Santé Publique France, une réunion de ministres dédiée prévue à Matignon… Ces dernières semaines et après un an de crise sanitaire, les préoccupations grandissent autour de la santé mentale. C’est dans ce cadre que les fédérations de mutuelles, les assurances santé et les institutions de prévoyance ont annoncé, ce lundi 22 mars, la prise en charge de plusieurs consultations de psychologues par an.