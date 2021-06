Selon une nouvelle étude, les vaccins Moderna et Pfizer pourraient offrir une immunité plus longue que prévu

Selon une nouvelle étude publiée dans Nature, les vaccins fabriqués par Pfizer et Moderna pourraient déclencher dans l'organisme une réaction immunitaire durable permettant d'assurer une protection contre le coronavirus pendant des années. Ces derniers résultats viennent s'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses que la plupart des personnes vaccinées avec la technique à ARNm pourraient ne pas avoir besoin de rappels. De même pour les personnes qui se sont remises du Covid-19 avant d'avoir été vaccinées, même si le virus se transforme de manière significative.

C'est la question à laquelle s'est donc attelée Ali Ellebedy, immunologiste à l'université Washington à Saint Louis, aux États-Unis, et ses collègues. L'équipe a recruté 41 personnes - dont huit avaient des antécédents d'infection par le virus - qui ont été vaccinées avec deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Chez 14 de ces personnes, l'équipe a prélevé des échantillons de ganglions lymphatiques, à trois, quatre, cinq, sept et 15 semaines après la première dose.

De précédentes études suggéraient que l'immunité pouvait durer des années, voire toute une vie, chez les personnes infectées par le coronavirus et vaccinées par la suite. Mais il n'était pas clair si la vaccination seule pouvait avoir un effet aussi durable.

En effet, après une infection ou une vaccination, ce sont dans les ganglions lymphatiques que se forment une structure spécialisée, appelée centre germinatif. Dans cette structure, les cellules B, des globules blancs particuliers chargés de la défense immunitaire, deviennent de plus en plus sophistiquées et apprennent à reconnaître un ensemble diversifié de séquences génétiques virales.

Lors de l'étude, l'équipe d'Ali Ellebedy a noté que 15 semaines après la première dose du vaccin, le centre germinatif était toujours très actif chez les 14 personnes de l'étude. "Habituellement, au bout de quatre à six semaines, il ne reste plus grand-chose", estime Deepta Bhattacharya, immunologiste à l'université d'Arizona au New York Times.