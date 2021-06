Si 80% des soignants ne sont pas vaccinés en septembre, l'exécutif "ouvrira la voie" à l'obligation

Ce qui n'était que des mots devient une promesse. Dans un courrier consulté par l'AFP, mardi 29 juin, et adressé la veille aux directeurs d'hôpitaux et de maisons de retraite, le gouvernement exprime qu'il veut qu'"au moins 80%" des personnels des Ehpad et des hôpitaux soient vaccinés - au moins partiellement - contre le Covid-19 "d'ici septembre", faute de quoi il ouvrira "la voie d'une obligation".

"Notre objectif est que d'ici le mois de septembre, au moins 80% des professionnels des Ehpad et des établissements de santé aient reçu au moins une dose", écrivent les ministres de la Santé, Olivier Véran, et de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon. Et de poursuivre : "À défaut, nous ouvrirons la voie d'une obligation vaccinale pour les professionnels de santé", ajoutent-ils en désignant plus particulièrement les Ehpad et les unités de soins de longue durée (USLD) où "seuls 55% des professionnels ont reçu au moins une dose".