"Fermer les écoles, c'est la dernière mesure à prendre", selon des pédiatres

Faut-il, comme en mars 2020, fermer les écoles ? C'est le grand débat qui anime la France depusi quelques jours. Confronté à une circulation exponentielle du virus en milieu scolaire (plus de 21.000 élèves contaminés en sept jours), certaines voix s'élèvent chez les professionnels de santé pour dénoncer une situation "hors de contrôle". "Il faut fermer les écoles au plus vite", a indiqué le Pr. Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, lundi 28 mars sur LCI. "Il n'y a pas d'autres solutions si nous voulons casser les chaînes de transmission." Le lendemain, toujours sur notre antenne, la professeure émérite de virologie Christine Rouzioux a estimé que "continuer à exposer les enfants, au niveau où on est actuellement, c'est de la folie."

"À un moment où la circulation du virus s'accentue dans la population générale, l'augmentation observée également chez les enfants n'en est que le reflet et non la cause. En proportion, les enfants restent moins infectés que les adultes, même avec les variants", argumentent la Société française de pédiatrie (SFP), la Société française de pédiatrie médico-légale (SFPML), le Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique (GPIP) et le Conseil national professionnel de pédiatrie (CNPP). Les jeunes sont ainsi moins à même d'être infectés. "Si des transmissions intra-scolaires sont possibles, elles ne constituent qu'une infime minorité des contaminations, et ne sont donc pas le levier principal pour bloquer la chaine de transmission", peut-on lire.

S'appuyant sur l'expérience du premier confinement, en mars 2020, les pédiatres listent les effets néfastes d'une mise sous cloche du milieu scolaire. "C'est accepter que des enfants subissent à nouveau des violences intrafamiliales, c'est creuser les inégalités sociales, c'est aggraver la détresse et la santé mentale d'une population déjà très affectée par cette crise sanitaire", assurent-ils, n'oubliant pas d'évoquer "la charge mentale" des parents "qui sont aussi les acteurs clefs de cette crise sanitaire". D'autant que, sur un plan strictement sanitaire, "fermer les écoles expose aussi à un risque de contamination accrue intra-familiale des adultes non confinés vers les enfants et aussi entre adolescents non scolarisés et non confinés".