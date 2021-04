Covid-19 : l'OMS s'inquiète de la lenteur "inacceptable" de la vaccination en Europe

À ce jour pourtant, plus de 152 millions de doses ont déjà été injectées dans la zone Europe de l'OMS, soit un quart (25,5%) des doses administrées dans le monde. Un chiffre considérable lorsque l'on sait que la cinquantaine de pays concernés n'héberge que 12% de la population mondiale. Même constat lorsque l'on regarde le rythme de vaccination. En moyenne, 0,31% de la population de la zone Europe reçoit une dose chaque jour. Si ce résultat est nettement moins élevé que celui de la zone États-Unis/Canada (0,82%), il reste tout de même près de deux fois plus important que celui du reste du monde (0,18%).

De même, le nombre de nouveaux cas hebdomadaire a atteint 1,6 million ces derniers jours, alors qu'il était tombé sous le million seulement cinq semaines plus tôt. Une hausse des contaminations qui concerne tous les groupes d'âge, sauf les personnes âgées de 80 ans et plus chez lesquelles la vaccination commence à porter ses fruits. À ce tableau déjà peu reluisant s'ajoute l'inquiétude autour des variants.

Ainsi, au-delà des chiffres, l'OMS s'inquiète de la dégradation de la situation sanitaire. "Actuellement la situation régionale est la plus inquiétante que nous ayons observée depuis plusieurs mois", estime-t-elle même. À une vaccination hésitante, bien que mathématiquement pas catastrophique, s'ajoute donc une conjoncture qui ne cesse de se dégrader. Le nombre de nouveaux décès a ainsi dépassé les 24.000 la semaine passée et se rapproche "rapidement" de la barre du million, note l'instance.

Pour inverser la tendance, Hans Kluge affirme qu'il faut améliorer le déploiement de la politique vaccinale, et ce à tous les échelons. "Que je sois clair : nous devons accélérer le processus en renforçant la production, en réduisant les obstacles à l'administration des vaccins, et en utilisant la moindre dose que nous avons en stock", assène le dirigeant. Parallèlement, l'organisation préconise un renforcement des tests, une meilleure mise en place de l'isolement et de la recherche des contacts pour endiguer la propagation. Elle se montre toutefois des plus sceptiques quant aux mesures de confinement. Il faut leur préférer des "interventions de santé publique opportunes et ciblées". Actuellement, 27 pays de la région demeurent en confinement total ou partiel.