Pour éviter le "tri" des patients, l'exécutif mise encore sur les évacuations sanitaires

Reconfiner ou pas le pays, telle est la question. L'exécutif ne tranche pas encore et attend de voir quels effets ont eu les nouvelles mesures décrétées dans 16 départements le 18 mars dernier. Pourtant, les contaminations sont au plus haut depuis des mois, avec plus de 36.000 nouveaux cas détectés en moyenne chaque jour, et les hôpitaux sont saturés dans les départements les plus touchés et au bord de la saturation dans les autres.