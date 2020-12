Un rebond de l'épidémie "inéluctable" ? Ce que disent les chiffres dans les régions les plus touchées

Contrairement à certains de nos voisins européens qui se trouvent dépassés par l’épidémie, Noël aura bien lieu chez nous. Mais à la veille du réveillon, la prudence est de mise avec une situation sanitaire à surveiller de près dans l’est de la France, où quasiment tous les indicateurs sont au rouge. Malgré tout, le ministre de la Santé, invité de TF1 mardi 22 décembre , assure qu’il n’y a pas de "flambée épidémique" et rassure : le scénario d’un reconfinement après les fêtes, comme le demandent des élus du Grand Est , n’est pas à l’ordre du jour. Mais les avis divergent sur l’évolution de la situation. Ainsi, la Pr Karine Lacombe affirme ce mercredi 23 décembre sur BFM qu’un rebond des hospitalisations sera "inéluctable", une fois les fêtes passées. Dans les régions les plus touchées, que disent les chiffres ?

Quatre régions affichent encore des indicateurs dépassant la moyenne nationale : le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Tandis que le taux d’incidence moyen en France est de 139 malades pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours, la région affichant le taux le plus élevé est le Grand Est, avec une incidence de 223 sur la période du 12 au 18 décembre, suivi de la Bourgogne-Franche-Comté avec un taux de 220 du 8 au 14 décembre et estimé aujourd’hui à 249 par l’outil de modélisation Covid Tracker.

Il s’agit ici des dernières données disponibles sur l’épidémie au niveau régional, rendues publiques par les différentes Agences Régionales de Santé (ARS). À noter également que depuis le 8 décembre, les résultats des tests antigéniques, plus rapides mais moins sensibles que les tests PCR, sont pris en compte dans le calcul des taux d’incidence, de positivité et de dépistage. Le taux de positivité des tests est lui aussi plus haut à l’Est qu’à l’échelle du pays (où il est évalué à 4,7%), sauf en région PACA qui affiche une légère diminution la semaine dernière, passant de 5,2% à 4,6%. Ainsi, en Bourgogne et en Auvergne, plus de 9% des personnes testées ont été diagnostiquées positives au Covid-19 et plus de 6% dans le Grand Est.