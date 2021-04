Au sein de l'UE, les adultes français font-ils partie de ceux les plus vaccinés ? Emmanuel Macron a légèrement exagéré dans ses déclarations. − JOHN THYS / POOL / AFP

PROGRESSION - Emmanuel Macron vante les avancées de la campagne de vaccination dans l'Hexagone. Si les chiffres sont assez encourageants, la France n'est pas encore parmi les leaders européens.

Malgré un lancement poussif et quelques couacs, la vaccination se poursuit 7 jours sur 7 actuellement. L'objectif demeure inchangé : vacciner au plus vite un maximum de personnes afin réduire contaminations, cas graves et décès. Une situation sanitaire que suit au quotidien le ministre de la Santé, mais aussi le président de la République. Via son compte Twitter, Emmanuel Macron a d'ailleurs posté une vidéo dans laquelle on le voit faire le point sur l'avancée de la vaccination.

Les derniers chiffres pour la France, indique-t-il, nous placent "parmi les pays qui ont vacciné le plus de leur population adulte au sein de l'Union". Une affirmation que LCI est allée vérifier et qui mérite quelques précisions. Si la comparaison avec nos voisins européens n'est pas infamante, on constate tout de même que certains pays conservent une avance en la matière, notamment en ce qui concerne la part de la population totalement vaccinée.

La France dans une moyenne haute

Afin de comparer l'avancée de la vaccination en France par rapport aux autres pays, il est utile de se pencher sur les données compilées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Cette agence dépendant de l'UE récolte en effet les statistiques des différents états et les met en forme sur une plateforme dédiées. Utile en cette période de Covid, même si quelques précautions demeurent nécessaires. En effet, la remontée d'informations n'est jamais instantanée, et il faut parfois s'attendre à quelques correctifs. De manière générale, il convient de garder à l'esprit que les données présentées ne datent pas du jour même ou de la veille, mais qu'elles reflètent plutôt une situation il y quelques jours en arrière. Ces précautions énoncées, il est intéressant de télécharger les chiffres relatifs aux populations adultes (18 ans et plus) afin de les mettre en forme. L'infographie ci-dessous (accessible aussi par ce lien) permet de visualiser la part de personnes ayant reçu une seule dose. La France apparaît alors à la 10e place au sein de l'UE.

Les Pays-Bas, l'Autriche, l'Espagne ou encore la Belgique font pour l'heure mieux que la France, ce qui incite donc à nuancer les propos d'Emmanuel Macron. D'autant plus que le classement des pays comptant la plus grande part de personnes totalement vaccinées voit la France reculer. Elle se place ainsi à la 12e place, comme le montre l'infographie qui suit (aussi consultable via ce lien).

Comme toutes les statistiques, celles-ci doivent être contextualisées et parfois relativisées. Difficile en effet de comparer la campagne de vaccination dans un pays comme la France à celle menée au Luxembourg, où l'on recense environ 600.000 personnes. Les parallèles avec l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne semblent plus pertinents, mais ne permettent toutefois pas de mettre en avant des performances vraiment notables de la France. En résumé, il convient donc de modérer l'enthousiasme d'Emmanuel Macron. Si la France se situe dans une moyenne haute à l'échelle de l'UE, elle ne se distingue pas particulièrement par rapport à ses voisins.

