Vaccin Pfizer/BioNtech : l'Europe suspendue au feu vert de l'Agence européenne du médicament

L'Europe commencera-t-elle à vacciner ses habitants avant la fin de l'année ? La réponse doit tomber ce lundi 21 décembre, alors que l'Agence européenne du médicament (AEM) se penche sur le cas du vaccin-candidat développé par Pfizer et BioNTech et va annoncer dans la foulée si elle décide de le commercialiser ou non. Initialement prévu le 29 décembre, l'examen du vaccin a été avancé d'une semaine, ouvrant la voie à une possible vaccination dès le 27 décembre dans les pays européens.