Covid-19 : combien de créneaux "non prioritaires" pour la vaccination ont-ils été réservés ?

C'est la grande nouveauté de la campagne de vaccination. Depuis le mardi 11 mai, toute personne de plus de 18 ans peut prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19 si un créneau se libère le jour-même ou le lendemain. Un moyen pour le gouvernement de ne gâcher aucune dose, et d'accélérer la campagne afin de protéger le plus rapidement possible la population.