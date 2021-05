Des résultats positifs de phase 2 pour le candidat-vaccin de Sanofi

Enfin un vaccin français contre le Covid-19 ? Plusieurs mois après nombre de ses concurrents étrangers, Sanofi semble enfin toucher au but. Dans un communiqué publié lundi, le géant tricolore de la pharmaceutique a indiqué que les résultats intermédiaires d'un essai clinique sur l'homme de phase 2 étaient très positifs. Ils montrent que l'administration de ce vaccin a "induit la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues, à des niveaux comparables à ceux observés chez des personnes qui s'étaient rétablies d'une infection".

Concrètement, les résultats intermédiaires montrent une séroconversion (la production d'anticorps) dans 95% à 100% des cas après l'administration d'une deuxième dose dans toutes les tranches d'âge (18 à 95 ans). Le laboratoire a également indiqué que "chez les participants ayant déjà été infectés par le Covid-19, une seule dose du vaccin a généré la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants". Une perspective séduisante pour la vaccination de rappel, créneau sur lequel devrait probablement se positionner au vu de son retard. "On pourrait être un très bon vaccin de rappel", confirme d'ailleurs le président de Sanofi France sur Europe 1.

Quoiqu'il en soit, avec ces résultats, l'arrivée sur le marché du vaccin de Sanofi semble, plus que jamais d'actualité. "C'est une étape très importante que l'on vient de franchir [...] On est maintenant très confiant", s'est réjouit ce lundi Olivier Bogillot qui vise une commercialisation d'ici "la fin d'année". "On aura des commandes à partir des semaines qui viennent", s'avance-t-il même.

Le dirigeant se félicite aussi d'une technologie qu'il estime plus simple d'utilisation : "La protéine recombinante adjuvantée est une troisième technologie utilisée depuis longtemps dans la grippe [...] C'est un peu plus facile d'utilisation [...]". "C'est un vaccin un peu plus pratique", précise-t-il annonçant que le remède sera efficace sur "la souche dite Wuhan ou anglaise" mais aussi "contre la souche sud-africaine". "Notre vaccin sera utile pour tout le monde", conclut Olivier Bogillot.