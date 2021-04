Espacement des doses de Pfizer et Moderna : les vaccins conservent-ils la même efficacité ?

Une nouvelle mesure pour accélérer la campagne de vaccination. Après avoir ouvert la vaccination avec AstraZeneca (puis Johnson & Johnson) aux plus de 55 ans à partir de ce lundi, puis aux plus de 60 ans à compter du 16 avril (pour tous les vaccins), le gouvernement mise désormais sur l'espacement des doses pour vacciner le plus grand nombre de Français. "À compter du 14 avril, pour toutes les premières injections, nous proposerons un rappel à 42 jours au lieu de 28 actuellement" pour les vaccins Pfizer et Moderna, a indiqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans les colonnes du Journal du dimanche.