L'utilisation du vaccin AstraZeneca reste limité aux plus de 55 ans en France

Non, AstraZeneca ne pourra pas être utilisé pour vacciner les plus jeunes. Saisie par le ministre de la Santé Olivier Véran sur l'opportunité d'élargir l'utilisation de ce vaccin à l'ensemble des adultes, la Haute Autorité de Santé (HAS) a maintenu "sa recommandation de restreindre l'utilisation" du vaccin d'AstraZeneca aux seules "personnes âgées de 55 ans et plus".

Elle renouvelle ses "réserves" quant à l'administration du vaccin d'AstraZeneca "chez les plus jeunes au vu du risque de complication (...) et du bénéfice individuel attendu plus limité". L'instance estime notamment qu'un "point de basculement du rapport bénéfice/risque individuel" se produit "à partir de 50-55 ans". Au-delà de cet âge, "les risques de thromboses atypiques diminuent fortement tandis que les bénéfices associés à la protection vaccinale (hospitalisations, décès évités) commencent à croître de façon significative", précise-t-elle.