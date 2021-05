Vaccination pour tous ce lundi : alors que les créneaux sont pris d'assaut, quelles astuces pour en trouver un ?

"Ce sont les centres de vaccinations qui mettent des nouveaux créneaux en ligne lorsqu’ils reçoivent de nouvelles doses, il n’y a pas d’heure particulière pour se connecter", répond Doctolib. "Il y a quand même une 'plage dorée' qui est celle de l'ouverture des centres, puisqu'en général c'est à ce moment qu'ils font le point sur les doses restantes et décident, ou non, d'ouvrir de nouveau créneaux", contrebalance Maiia. "Il vaut mieux regarder de 8h à 19h. Le soir, c'est peine perdue. Ce n'est pas la peine de faire une nuit blanche pour chercher un créneau", précise le site.

"Le goulet d'étranglement s'explique notamment par les capacités de nos centres de vaccination à gérer la demande", explique auprès de LCI le site Maiia, qui affirme avoir connu "un pic de trafic et d'affluence très fort depuis l'ouverture des créneaux de vaccination aux plus de 18 ans jeudi matin". Selon cette plateforme, il n'y aura pas, ou très peu de nouveaux rendez-vous "au moins pendant les 15 prochains jours", le temps que se fassent vacciner tous ceux qui étaient en attente et n'avaient pas réussi à avoir de créneau sur la période précédente. "Seuls 3% des plus de 18 ans avaient pu prendre rendez-vous" grâce à des créneaux qui n'avaient pas été attribués 24h à l'avance, indique Maiia.