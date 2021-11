Qui sont ces 6 millions de Français à n'avoir reçu aucune dose de vaccin ?

PROFIL - Alors que le chef de l'État a exhorté les Français éligibles à faire leur dose de rappel, il reste encore 6 millions à n'avoir reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19. Qui sont-ils ?

“Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour vous protéger !” Lors de son allocution aux Français mardi 9 novembre, c'est aux non-vaccinés qu'Emmanuel Macron a lancé son premier message. “Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement”, a-t-il insisté. En dix mois, plus de 51 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin selon les chiffres de Santé publique France, permettant à la France d’être “l’un des pays du monde les mieux protégés”, a salué le chef de l’État, avant de se tourner vers ces 6 millions qui n’ont pas encore tendu le bras. Soit un peu moins de 11% de la population au total.

1,7 million à ne pas être vaccinés chez les 12-17 ans

Dans le détail, d'après les chiffres de l’INSEE et Santé publique France, ils sont 1,7 million à ne pas être vaccinés chez les 12-17 ans, contre 571.109 chez les 18-29 ans. Les premiers sont autorisés à recevoir une dose depuis le 15 juin et avec l’accord d’un de leur parent, ce qui peut expliquer le retard. Mais le chiffre est un peu plus élevé chez les 30-39 ans avec 913.885 personnes n’ayant reçu aucune dose de vaccin (14.2%). C’est moins bien que les 40-49 ans où ils sont 686.988 à ne pas vouloir être “piqués”.

En avançant dans l’âge, les cinquantenaires sont 434.146 (8,3%) à faire bloc, et 508.154 chez les 60-69 ans. Dans le lot, les meilleurs élèves restent bien les 70-79 ans, avec 14.463 de non-vaccinés seulement. Restent alors les 80 ans et plus, qui comme les 65-79 ans, ont été appelés à recevoir dès que possible une 3e dose pour conserver leur immunité contre le Covid-19 et également leur pass sanitaire. Considérés comme les plus vulnérables au virus, ils sont pourtant encore 472.833 à n’avoir reçu aucune dose de vaccin.

Une France coupée en deux

Quid des personnes souffrant de comorbidités ? Elles sont éligibles à la vaccination depuis mai 2021, considérant le risque avéré de formes graves de Covid-19 chez cette partie de la population française. D’après les chiffres de l’Assurance Maladie, celles et ceux souffrant d’obésité sont toujours moins de 15% à ne pas avoir été vaccinés par exemple.

La France semble aussi fracturée géographiquement, si l'on suit les données de Santé publique France. Si les départements les plus vaccinés sont majoritairement situés sur la côte Atlantique, les Hautes-Pyrénées et le Finistère en tête, l’Est de la France est un peu plus en retard. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Alpes-de-Haute-Provence comptent par exemple 29,2% de sa population à n’avoir pris aucun rendez-vous pour recevoir une dose de vaccin. Même constat dans les Bouches-du-Rhône, avec 28,5 % de non-vaccinés. Mais c’est le département de l’Ain, en Auvergne-Rhône-Alpes, qui détient pour l’instant le bonnet d'âne : 36% de sa population n’a toujours pas franchi les portes d’un vaccinodrome.

L’été dernier, une étude de la Fondation Jean Jaurès avait tenté de comprendre cette disparité avec le Sud-Est notamment, en avançant des paramètres sociaux, comme l’accès au soin, mais aussi une manière de vivre et une fracture idéologique avec Paris. Fruits du hasard ou non, ce sont d’ailleurs dans ces régions sudistes que sont implantées plusieurs figures anti-vax. Parmi eux, Henri Joyeux ou Louis Fouché.

La situation est encore plus critique du côté des Outre-Mer. En Guadeloupe, en Martinique et à St-Martin, plus de deux habitants éligibles sur trois refusent tout vaccin, alors que des médiateurs ont été envoyés par le gouvernement pour parler obligation vaccinale. C’est pire du côté de la Guyane qui est le dernier département français dans la liste des endroits les moins vaccinés contre le Covid-19. Parmi les raisons avancées, les traditions médicinales sont le plus souvent citées.

