Par manque de volontaires, le vaccinodrome de Nice ferme en avance

Seulement 58 volontaires pour 4000 doses. Tout au long du week-end, le Palais des expositions de Nice devait proposer la vaccination aux personnels de plus 55 ans les plus exposés. Étaient concernés les professionnels de l'enfance, les forces de sécurité ou encore les surveillants pénitentiaires.

Outre la possible défiance à l'égard du vaccin, ce coup de frein dans la campagne vaccinale, menée tambour battant dans les Alpes-Maritimes, s'expliquerait par une communication trop tardive. "Nous nous y attendions, le message était passé tardivement", a reconnu la métropole auprès de Nice-Matin. "La décision n'a été prise que tardivement jeudi, et la police nationale et l'Éducation nationale n'ont pu prévenir leurs effectifs que vendredi, c'était un peu juste", a confirmé au quotidien régional Véronique Borré, directrice de l'Agence de sécurité sanitaire environnementale et de gestion des risques de la ville.