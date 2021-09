Pass sanitaire : ce qu'il faut savoir sur l'extension aux 12-17 ans, en vigueur dès jeudi

Après les adultes, place aux adolescents. À compter du jeudi 30 septembre, toutes les personnes de plus de 12 ans devront présenter un pass sanitaire à l'entrée de nombreux lieux. Une habitude pour les plus de 18 ans, une nouveauté pour les mineurs de 12 à 17 ans, éligibles à la vaccination depuis le mois de juin seulement, et qui bénéficient depuis deux mois d'un sursis face à cette mesure.

Au total, plus de cinq millions d'adolescents sont concernés par cette nouvelle mesure : tous les mineurs de moins de 17 ans et de plus 12 ans et deux mois. "Ce délai de deux mois permettra aux adolescents à peine âgés de 12 ans au 30 septembre de recevoir leur schéma complet de vaccination" sans avoir besoin de réaliser des tests pour bénéficier du pass, précise le gouvernement sur son site.